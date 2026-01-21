İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İlham Əliyev: Azərbaycan Sülh Şurasına qoşularaq, onun nəcib missiyasını paylaşacaq

    Xarici siyasət
    • 21 yanvar, 2026
    • 12:40
    İlham Əliyev: Azərbaycan Sülh Şurasına qoşularaq, onun nəcib missiyasını paylaşacaq

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donlad Trampa Sülh Şurasına təsisçi üzv dövlət qismində dəvət məktubuna görə minnətdarlıq bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, İlham Əliyevin Donald Trampa ünvanladığı məktubda qeyd olunub ki, bu dəvəti Azərbaycan Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının qarşılıqlı hörmətə əsaslanan faydalı tərəfdaşlığının, həmçinin Azərbaycanın regional və qlobal miqyasda sülh və sabitliyin təşviqində rolunun tanınmasının rəmzi olaraq qəbul edir:

    "Azərbaycan Respublikası Sülh Şurasına qoşularaq, onun Qəzzadakı münaqişənin sonlandırılması və uzunmüddətli münaqişədən əziyyət çəkən bütün tərəflərə daha təhlükəsiz və rifahlı gələcək qurulması kimi nəcib missiyasını paylaşacaq. İnanıram ki, Sülh Şurası səmərəli beynəlxalq təşkilat olub, öz missiyasını uğurla yerinə yetirəcək. Sizin müdrik liderliyinizə və sülh quruculuğu səylərinizə səmimi təqdirimi qəbul edin. Sizə Sülh Şurasının Sədri vəzifənizdə uğurlar arzu edirəm".

    Sülh Şurası İlham Əliyev Donald Tramp Qəzza

    Son xəbərlər

    12:50

    Türkiyəli məşqçi Rusiya komandasından ayrılıb

    Futbol
    12:50

    Donald Tramp İlham Əliyevə: Dayanıqlı sülh üçün Sizinlə əməkdaşlıq etməyi səbirsizliklə gözləyirəm

    Xarici siyasət
    12:45

    Sabah hava yağmursuz olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:42

    Azərbaycan millisinin futzalçısı: "Yeni ildəki ilk oyunları qələbə ilə başa vurmaq istəyirik"

    Futbol
    12:40

    Sorğu: Qazaxıstanlıların 80 %-dən çoxu Tokayevə etimad göstərir

    Region
    12:40

    İlham Əliyev: Azərbaycan Sülh Şurasına qoşularaq, onun nəcib missiyasını paylaşacaq

    Xarici siyasət
    12:40

    Azərbaycanda ötən il meyvə şirəsi istehsalı 3 %-dən çox artıb

    Biznes
    12:37

    ABŞ və Azərbaycan Prezidentləri bir-birilərinə Sülh Şurası ilə bağlı məktub ünvanlayıblar

    Xarici siyasət
    12:35
    Foto
    Video

    Dərnəgüldə obyekt yanır, polis əraziyə cəlb olunub - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti