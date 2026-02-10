Ильхам Алиев: Азербайджан и США будут сотрудничать в антитеррористических операциях

Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 19:21
    Азербайджан и США будут сотрудничать в вопросах безопасности и антитеррористических операциях.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

    Глава государства подчеркнул, что сегодня отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном вступают в абсолютно новый этап.

    "В подписанной сегодня Хартии отражены различные направления нашего сотрудничества. Мы продолжим тесное взаимодействие по вопросам безопасности и антитеррористических операций. Мы будем и дальше взаимодействовать в сфере энергетической безопасности. Сегодня Азербайджан вносит вклад в энергетическую безопасность 16 стран, из которых 11 являются членами НАТО - союзниками Соединенных Штатов", - сказал Ильхам Алиев.

    İlham Əliyev: Azərbaycan və ABŞ anti-terror əməliyyatlarında əməkdaşlıq edəcək
