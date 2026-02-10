Ильхам Алиев: Азербайджан и США будут сотрудничать в антитеррористических операциях

Азербайджан и США будут сотрудничать в вопросах безопасности и антитеррористических операциях.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

Глава государства подчеркнул, что сегодня отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном вступают в абсолютно новый этап.

"В подписанной сегодня Хартии отражены различные направления нашего сотрудничества. Мы продолжим тесное взаимодействие по вопросам безопасности и антитеррористических операций. Мы будем и дальше взаимодействовать в сфере энергетической безопасности. Сегодня Азербайджан вносит вклад в энергетическую безопасность 16 стран, из которых 11 являются членами НАТО - союзниками Соединенных Штатов", - сказал Ильхам Алиев.