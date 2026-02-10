İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev: Azərbaycan və ABŞ antiterror əməliyyatlarında əməkdaşlıq edəcək

    Xarici siyasət
    • 10 fevral, 2026
    • 19:17
    İlham Əliyev: Azərbaycan və ABŞ antiterror əməliyyatlarında əməkdaşlıq edəcək

    Azərbaycan və ABŞ antiterror əməliyyatlarında əməkdaşlıq edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens ilə mətbuata birgə bəyanatında deyib.

    Prezident qeyd edib ki, Azərbaycan və ABŞ arasındakə münasibət yeni mərhələyə qədəm qoyur:

    "Bu gün imzaladığımız sənədlə bizim əməkdaşlığımızın müxtəlif istiqaməti var. Təhlükəsizliklə bağlı əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik. Antiterror əməliyyatlarında əməkdaşlıq edəcəyik".

