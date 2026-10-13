Ильхам Алиев: Баку и Вьентьян укрепляют политические и межпарламентские связи

Азербайджан и Лаос на протяжении 30 лет поддерживают дипломатические отношения и оказывают друг другу взаимную поддержку на международных площадках.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Баку с совместным заявлением для прессы с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Глава государства отметил, что политические связи между двумя странами на протяжении многих лет успешно развиваются.

"Все эти годы в рамках многих международных организаций мы неизменно проявляли солидарность и оказывали друг другу взаимную поддержку. Так происходит и сегодня, и я уверен, что так будет и впредь", - сказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана также подчеркнул развитие межпарламентских связей. В законодательных органах обеих стран созданы группы дружбы, что, по его словам, свидетельствует об успешном сотрудничестве как в двустороннем формате, так и в рамках межпарламентских организаций.