Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Ильхам Алиев: Баку и Вьентьян укрепляют политические и межпарламентские связи

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 11:33
    Ильхам Алиев: Баку и Вьентьян укрепляют политические и межпарламентские связи

    Азербайджан и Лаос на протяжении 30 лет поддерживают дипломатические отношения и оказывают друг другу взаимную поддержку на международных площадках.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Баку с совместным заявлением для прессы с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

    Глава государства отметил, что политические связи между двумя странами на протяжении многих лет успешно развиваются.

    "Все эти годы в рамках многих международных организаций мы неизменно проявляли солидарность и оказывали друг другу взаимную поддержку. Так происходит и сегодня, и я уверен, что так будет и впредь", - сказал Ильхам Алиев.

    Президент Азербайджана также подчеркнул развитие межпарламентских связей. В законодательных органах обеих стран созданы группы дружбы, что, по его словам, свидетельствует об успешном сотрудничестве как в двустороннем формате, так и в рамках межпарламентских организаций.

    Ильхам Алиев Тхонглун Сисулит Азербайджано-лаосские отношения
    Prezident: Azərbaycan və Laos siyasi səviyyədə yaxşı münasibətlər saxlayır
    President Ilham Aliyev: Political ties with Laos have been developing successfully for many years
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    02:22
    Протестующие в Албании ворвались в здание Минэкономики и устроили погром
    Другие страны
    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    Фото
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    Фото
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    Лента новостей