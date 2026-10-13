İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Prezident: Azərbaycan və Laos siyasi səviyyədə yaxşı münasibətlər saxlayır

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2026
    • 11:33
    Prezident: Azərbaycan və Laos siyasi səviyyədə yaxşı münasibətlər saxlayır

    Azərbaycan və Laos siyasi səviyyədə yaxşı münasibətlər saxlayır, ölkələr 30 il ərzində diplomatik əlaqələri davam etdirir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda Laos Prezidenti Thonqlun Sisulitlə mətbuat üçün birgə bəyanatla çıxış edərkən bildirib.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, siyasi əlaqələr uzun illər uğurla inkişaf edib:

    "Bu illər ərzində bir çox beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində hər zaman həmrəylik göstəririk, qarşılıqlı dəstək göstəririk. Və bu gün də belədir və bundan sonra əminəm ki, belə olacaq".

    İlham Əliyev vurğulayıb ki, parlamentlərarası əlaqələr də inkişaf edir, hər iki ölkədə dostluq qrupları yaradılıb və bu da özlüyündə həm parlamentlərarası təşkilatlarda, həm də ikitərəfli formatda uğurlu əməkdaşlığın göstəricisidir.

    İlham Əliyev Thonqlun Sisulit Azərbaycan-Laos münasibətləri Laos
    Ильхам Алиев: Баку и Вьентьян укрепляют политические и межпарламентские связи
    President Ilham Aliyev: Political ties with Laos have been developing successfully for many years
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    02:24
    Albaniyada etirazçılar İqtisadiyyat Nazirliyinin binasına giriblər
    Digər ölkələr
    01:51
    Britaniya hərbi peyklərin idarə olunmasında ABŞ-dən asılılıqdan ehtiyat edir
    Digər ölkələr
    01:17
    Foto
    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsinin I turunun oyunları baş tutub
    Futbol
    01:14
    Foto
    UEFA Avropa Liqasında II turun oyunları keçirilib
    Futbol
    00:38
    Azərbaycan 2030-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 260 milyon dollara endirəcək
    Maliyyə
    00:30
    Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilib
    Maliyyə
    00:25
    Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:18
    Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,2 milyard manat xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:04
    Azərbaycanın 2027-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilib
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti