Ильхам Алиев: Азербайджан и Казахстан эффективно взаимодействуют в многостороннем формате

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 10:15
    Политические отношения между Азербайджаном и Казахстаном сегодня отличаются высокой степенью прочности и взаимного доверия, и за прошедшие десятилетия выстроены отношения подлинно стратегического и союзнического партнерства.

    Как сообщает Report, об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью казахстанскому изданию Kazinform.

    "За последние три года это мой седьмой визит в братскую страну. Мне приятно наблюдать динамичное развитие и новые успехи при каждом визите в Казахстан. Эти достижения свидетельствуют о целеустремленной и выверенной государственной политике, проводимой под руководством Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. За тот же период времени Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев шесть раз посетил Азербайджан. Все это свидетельствует о нашем обоюдном стремлении к развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами", - отметил президент.

    Глава государства выразил благодарность братскому Казахстану за строительство Центра детского творчества имени Курмангазы в освобожденном городе Физули. "Этот центр стал важным культурным и образовательным учреждением, где сегодня обучаются около 100 детей.

    "За прошедшие годы мы разработали солидную договорно-правовую базу - около 170 документов, наладили механизмы плодотворного взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах. Хотел бы особо отметить значимость Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Азербайджаном и Казахстаном, 20-летие подписания которого мы отметили в этом году. Этот документ заложил надежную основу для развития азербайджано-казахского взаимодействия в различных отраслях, и за прошедшие годы сотрудничество между нашими странами значительно расширилось по всем направлениям", - отметил президент.

    Он также подчеркнул, что Азербайджан и Казахстан эффективно взаимодействуют также и в многостороннем формате, в частности в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, Организацию тюркских государств, Организацию исламского сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и другие.

