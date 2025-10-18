İlham Əliyev: Azərbaycan və Qazaxıstan çoxşaxəli formatda səmərəli əməkdaşlıq edir
Xarici siyasət
- 18 oktyabr, 2025
- 10:26
Azərbaycan və Qazaxıstan arasında siyasi münasibətlər bu gün yüksək dərəcədə möhkəmlik və qarşılıqlı etimadla xarakterizə olunur və ötən onilliklər ərzində həqiqi strateji və müttəfiq tərəfdaşlıq münasibətləri qurulub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanın "Kazinform"a müsahibəsində bildirib.
Son xəbərlər
10:53
"Deloitte": "Azərbaycanda biznes mühitində sektor müxtəlifliyi baxımından müsbət dinamika müşahidə olunur"Biznes
10:49
Azərbaycan boksçularının Avropa çempionatında ilk rəqibləri müəyyənləşibFərdi
10:43
PSJ Lamin Yamalı rekord məbləğ qarşılığında transfer etmək istəyirFutbol
10:43
Prezident: TDT Azərbaycan və Qazaxıstan arasında qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində əsas rol oynayırXarici siyasət
10:41
Hikmət Hacıyev: Mehriban Əliyevanın Vatikan səfəri Azərbaycanın humanitar diplomatiyasının parlaq nümunəsidirXarici siyasət
10:41
Azərbaycan neftinin qiyməti 1 dollara yaxın ucuzlaşıbEnergetika
10:39
Azərbaycan Prezidenti Xəzər dənizini xilas etmək üçün Xəzəryanı ölkələri birgə tədbirlərə çağırıbEkologiya
10:35
Dövlət başçısı: Azərbaycanın Qazaxıstan iqtisadiyyatına sərmayələri 225 milyon dollara çatıbBiznes
10:32