    İlham Əliyev: Azərbaycan və Qazaxıstan çoxşaxəli formatda səmərəli əməkdaşlıq edir

    Xarici siyasət
    • 18 oktyabr, 2025
    • 10:26
    İlham Əliyev: Azərbaycan və Qazaxıstan çoxşaxəli formatda səmərəli əməkdaşlıq edir

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında siyasi münasibətlər bu gün yüksək dərəcədə möhkəmlik və qarşılıqlı etimadla xarakterizə olunur və ötən onilliklər ərzində həqiqi strateji və müttəfiq tərəfdaşlıq münasibətləri qurulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanın "Kazinform"a müsahibəsində bildirib.

    İlham Əliyev Kazinform Qazaxıstan
