Луис Окампо откровенно торгует своим прежним статусом прокурора Международного суда ООН.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил руководитель Украинского центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Он отметил, что факты, содержащиеся в появившихся видеозаписях об Окампо, в классической форме очень ярко описывают именно политическую коррупцию:

"Бывший высокопоставленный международный чиновник превращает тему "прав человека" в Азербайджане в семейный бизнес. Угрозы через европейские суды, давление на (главу Еврокомиссии - ред.) Урсулу фон дер Ляйен через своих людей в Европарламенте, координация с армянским лобби в США и даже планы смены власти в Армении - все это ради "выгодной цены" и сохранения влияния. Более того, речь идкт уже не только о давлении на Азербайджан, но и о прямом вмешательстве во внутреннюю политику Армении с целью "отстранить (премьер--министра - ред.) Пашиняна", -сказал он.

Чаленко подчеркнул, что это уникальная схема, идеально вписывающаяся в гибридные игры, направленные на подрыв стабильности региона:

"Никакой независимости, никакой морали - это лишь бизнес-модель, построенная на поддержании напряженности вокруг Южного Кавказа".

Отметим, ранее Minval Politika опубликовал видеоматериалы, свидетельствующие о причастности Окампо к политической коррупции.