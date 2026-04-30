Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Игорь Чаленко: Окампо торгует своим статусом экс-прокурора Международного суда ООН

    Внешняя политика
    30 апреля, 2026
    18:13
    Игорь Чаленко: Окампо торгует своим статусом экс-прокурора Международного суда ООН

    Луис Окампо откровенно торгует своим прежним статусом прокурора Международного суда ООН.

    Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил руководитель Украинского центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

    Он отметил, что факты, содержащиеся в появившихся видеозаписях об Окампо, в классической форме очень ярко описывают именно политическую коррупцию:

    "Бывший высокопоставленный международный чиновник превращает тему "прав человека" в Азербайджане в семейный бизнес. Угрозы через европейские суды, давление на (главу Еврокомиссии - ред.) Урсулу фон дер Ляйен через своих людей в Европарламенте, координация с армянским лобби в США и даже планы смены власти в Армении - все это ради "выгодной цены" и сохранения влияния. Более того, речь идкт уже не только о давлении на Азербайджан, но и о прямом вмешательстве во внутреннюю политику Армении с целью "отстранить (премьер--министра - ред.) Пашиняна", -сказал он.

    Чаленко подчеркнул, что это уникальная схема, идеально вписывающаяся в гибридные игры, направленные на подрыв стабильности региона:

    "Никакой независимости, никакой морали - это лишь бизнес-модель, построенная на поддержании напряженности вокруг Южного Кавказа".

    Отметим, ранее Minval Politika опубликовал видеоматериалы, свидетельствующие о причастности Окампо к политической коррупции.

    Луис Окампо Игорь Чаленко
