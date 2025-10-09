Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    ICMP: Большинство пропавших без вести во время миграции - мужчины

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 10:41
    ICMP: Большинство пропавших без вести во время миграции - мужчины

    Большинство пропавших без вести во время миграции в мире составляют мужчины.

    Как сообщает Report, об этом заявила генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Кэтрин Бомбергер на международной конференции в Баку на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц".

    По ее словам, число пропавших без вести лиц в последние годы растет:

    "Количество вооруженных конфликтов достигло рекордных показателей. Растет также число мигрантов. Миллиард человек сменили место жительства, при этом число пропавших без вести в результате миграции превысило 70 тысяч человек. В Сирии данный показатель превысил 200 тыс. человек, а в Мексике и Колумбии - по 100 тыс. человек", - добавила она.

    Кэтрин Бомбергер конференция в Баку миграция пропавшие без вести
    ICMP: Dünyada miqrasiya zamanı itkin düşən şəxslərin əksəriyyəti kişilərdir
    ICMP: Majority of people who go missing during migration are men

    Последние новости

    11:31

    Индия признала три сиропа от кашля токсичными после смерти 17 детей

    Другие страны
    11:30

    Азербайджан обсудил с Кувейтом сотрудничество в транспортной и транзитной сферах

    Бизнес
    11:28

    III Игры СНГ: Азербайджан завоевали больше медалей, чем на предыдущих играх вместе взятых

    Индивидуальные
    11:26

    Али Нагиев: СГБ предотвратила ряд киберугроз против критической инфраструктуры

    Внутренняя политика
    11:25

    Мидета Калопер: Судьбы пропавших без вести – приоритетный вопрос и для БиГ

    Внешняя политика
    11:23

    Эльнур Алиев: Государственно-частное партнерство может создать новый этап в кибербезопасности

    ИКТ
    11:21

    В Армении конфискуют у экс-министра культуры почти $62 тыс.

    В регионе
    11:20

    Нуриев: При обновлении закона о платежных услугах Азербайджану следует учитывать принципы ЕС PSD3

    Финансы
    11:08

    Дочь пропавшего без вести: Освобождение Карабаха возродило наши надежды

    Внутренняя политика
    Лента новостей