ICMP: Большинство пропавших без вести во время миграции - мужчины
- 09 октября, 2025
- 10:41
Большинство пропавших без вести во время миграции в мире составляют мужчины.
Как сообщает Report, об этом заявила генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Кэтрин Бомбергер на международной конференции в Баку на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц".
По ее словам, число пропавших без вести лиц в последние годы растет:
"Количество вооруженных конфликтов достигло рекордных показателей. Растет также число мигрантов. Миллиард человек сменили место жительства, при этом число пропавших без вести в результате миграции превысило 70 тысяч человек. В Сирии данный показатель превысил 200 тыс. человек, а в Мексике и Колумбии - по 100 тыс. человек", - добавила она.