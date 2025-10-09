ICMP: Большинство пропавших без вести во время миграции - мужчины

Большинство пропавших без вести во время миграции в мире составляют мужчины.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Кэтрин Бомбергер на международной конференции в Баку на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц".

По ее словам, число пропавших без вести лиц в последние годы растет:

"Количество вооруженных конфликтов достигло рекордных показателей. Растет также число мигрантов. Миллиард человек сменили место жительства, при этом число пропавших без вести в результате миграции превысило 70 тысяч человек. В Сирии данный показатель превысил 200 тыс. человек, а в Мексике и Колумбии - по 100 тыс. человек", - добавила она.