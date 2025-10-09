İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    ICMP: Dünyada miqrasiya zamanı itkin düşən şəxslərin əksəriyyəti kişilərdir

    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2025
    • 10:10
    ICMP: Dünyada miqrasiya zamanı itkin düşən şəxslərin əksəriyyəti kişilərdir
    Katrin Bomberger

    Dünyada miqrasiya zamanı itkin düşən şəxslərin əksəriyyəti kişilərdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İtkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın (ICMP) Baş direktoru Katrin Bomberger Bakıda "İtkin düşmüş şəxslər probleminin həlli üçün səylərin birləşdirilməsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda deyib.

    "İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı rəqəmlər son illərdə artmaqdadır. Silahlı münaqişələrin sayı ən yüksək həddə çatıb. Miqrantların da sayı artır, bir milyard insan yerini dəyişib və bu miqrasiya zamanı itkin düşənlər var ki, onların sayı 70 min nəfəri ötüb. Suriyada itkin düşən şəxslər 200 min, Meksika və Kolumbiyanın hər birində 100 min nəfəri ötüb",-o əlavə edib.

    Miqrasiya ICMP əsir və itkin düşmüş şəxslər
    ICMP: Большинство пропавших без вести во время миграции - мужчины
    ICMP: Majority of people who go missing during migration are men

    Son xəbərlər

    11:32

    Birləşmiş Krallığın sabiq naziri: Azərbaycan və Ermənistan liderləri Vaşinqtonda tarixi nailiyyət əldə ediblər

    Xarici siyasət
    11:31

    Elnur Əliyev: "Azərbaycanda Rəqəmsal İqtisadiyyat Strategiyası hökumətə təqdim edilib"

    İKT
    11:30
    Foto

    Ramin Məmmədov: Azərbaycanda yaşayan bütün dini icmalara hörmət və həssaslıq nümayiş etdirilir

    Din
    11:29

    Azərbaycanın TÜRKSOY-da yeni nümayəndəsi Baş katibə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    11:28

    AMB: Alt fintexlərin açıq bankçılığa inteqrasiyasına başlanılıb

    Maliyyə
    11:25

    Marko Yurişiç: Bosniya və Herseqovinada itkin düşən 7 581 nəfərin taleyi hələ də bəlli deyil

    Xarici siyasət
    11:25

    Rumıniyalı sabiq nazir: Vaşinqton bəyannaməsi müasir dünya üçün nümunə, böyük münaqişənin sonudur

    Xarici siyasət
    11:23

    Ursula fon der Lyayen İsrail və HƏMAS-ın atəşkəs sazişi bağlamağa hazır olmasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    11:23

    Qazaxıstan Azərbaycanla ödəniş sahəsində təcrübə mübadiləsinə maraq göstərir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti