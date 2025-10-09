ICMP: Dünyada miqrasiya zamanı itkin düşən şəxslərin əksəriyyəti kişilərdir
Xarici siyasət
- 09 oktyabr, 2025
- 10:10
Dünyada miqrasiya zamanı itkin düşən şəxslərin əksəriyyəti kişilərdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu İtkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın (ICMP) Baş direktoru Katrin Bomberger Bakıda "İtkin düşmüş şəxslər probleminin həlli üçün səylərin birləşdirilməsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda deyib.
"İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı rəqəmlər son illərdə artmaqdadır. Silahlı münaqişələrin sayı ən yüksək həddə çatıb. Miqrantların da sayı artır, bir milyard insan yerini dəyişib və bu miqrasiya zamanı itkin düşənlər var ki, onların sayı 70 min nəfəri ötüb. Suriyada itkin düşən şəxslər 200 min, Meksika və Kolumbiyanın hər birində 100 min nəfəri ötüb",-o əlavə edib.
