Ибрагимович: Инвестиции Азербайджана в Черногорию имеют большое значение

Инвестиции Азербайджана в Черногорию имеют большое значение.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Мы надеемся, что инвестиции из Азербайджана тоже будут увеличиваться в будущем", - сказал он.

