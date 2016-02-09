Ибрагим Ибрагими: Надеемся, что соглашение между Ираном и Западом положительно скажется и на соседних странах

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Между Азербайджаном и Ираном существуют отличные отношения, надеемся, что соглашение достигнутое между Ираном и Западом положительно скажется и на соседних странах".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции журналистам заявил руководитель культурного центра при посольстве Ирана в Азербайджане Ибрагим Ибрагими по случаю национального дня Ирана - 37-летия исламской революции.

Он отметил, что политические, экономические и культурные связи между двумя странами развиваются день ото дня: "Мы намерены, чтобы в двух городах Ирана прошли дни культуры Азербайджана. Кроме того, ожидается проведение дней иранского кино в Баку. Мы могли бы совместно снять фильм".

Кроме того, И.Ибрагими отметил наличие крепких отношений между странами в гуманитарной сфере.

И.Ибрагими также подчеркнул значимость объявления 2016 года в Азербайджане Годом Мультикультурализма: "Если посмотреть на наших соседей, мы увидим насколько они нестабильны. Однако в регионе лишь Азербайджан и Иран являются стабильными. Это, в основном сохраняется благодаря политике мультикультурализма".

Далее И.Ибрагими рассказал об истории исламской революции в Иране, отметив важность этого события для его страны в плане освобождения от засилья американцев.