    Гаджиев: Зангезурский коридор открывает большие перспективы в рамках платформы "Азербайджан+ЦА"

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2025
    • 12:42
    Гаджиев: Зангезурский коридор открывает большие перспективы в рамках платформы Азербайджан+ЦА
    Хикмет Гаджиев

    Зангезурский коридор открывает большие перспективы и возможности для экономического, торгового и транспортно-логистического сотрудничества в рамках принятой сегодня платформы "Азербайджан + Центральная Азия".

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

    Гаджиев также выразил глубокую благодарность братскому Узбекистану за решение поддержать членство Азербайджана в формате консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника.

    "В Азербайджане очень любят Узбекистан. Мы гордимся нашей общей культурой и ценностями. Уверены, что дружба и братство между Азербайджаном и Узбекистаном будут только укрепляться. Лидеры наших стран являются прекрасным примером для нас в данном вопросе", - подчеркнул он.

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan-Mərkəzi Asiya platforması çərçivəsində Zəngəzur dəhlizi əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektivlər vəd edir
    Hikmat Hajiyev: Zangazur Corridor offers great prospects within "Azerbaijan + Central Asia" platform

