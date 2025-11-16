Гаджиев: Зангезурский коридор открывает большие перспективы в рамках платформы "Азербайджан+ЦА"

Зангезурский коридор открывает большие перспективы и возможности для экономического, торгового и транспортно-логистического сотрудничества в рамках принятой сегодня платформы "Азербайджан + Центральная Азия".

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев также выразил глубокую благодарность братскому Узбекистану за решение поддержать членство Азербайджана в формате консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника.

"В Азербайджане очень любят Узбекистан. Мы гордимся нашей общей культурой и ценностями. Уверены, что дружба и братство между Азербайджаном и Узбекистаном будут только укрепляться. Лидеры наших стран являются прекрасным примером для нас в данном вопросе", - подчеркнул он.