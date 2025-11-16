İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan-Mərkəzi Asiya platforması çərçivəsində Zəngəzur dəhlizi əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektivlər vəd edir

    Xarici siyasət
    • 16 noyabr, 2025
    • 12:39
    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan-Mərkəzi Asiya platforması çərçivəsində Zəngəzur dəhlizi əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektivlər vəd edir
    Hikmət Hacıyev

    Zəngəzur dəhlizi bu gün qəbul edilmiş Azərbaycan-Mərkəzi Asiya platforması çərçivəsində iqtisadi, ticarət, nəqliyyat-logistika əməkdaşlığı üçün çox yaxşı imkanlar və perspektivlər vəd edir.

    "Report"un Özbəkistana ezam olunan müxbirinin məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev jurnalistlərlə söhbətində deyib.

    O, qardaş Özbəkistana Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşləri formatına tam hüquqlu üzv olması ilə bağlı qərarın qəbul edilməsinə görə dərin təşəkkür etdiyini bildirib:

    "Azərbaycanda Özbəkistanı çox sevirlər. Biz ortaq mədəniyyətimiz, dəyərlərimizlə qürur duyuruq. Hesab edirik ki, bundan sonra Azərbaycan-Özbəkistan qardaşlığı, dostluğu daha da dərinləşəcək. Burada iki ölkənin lideri bizim üçün gözəl nümunə göstərir".

    Гаджиев: Зангезурский коридор открывает большие перспективы в рамках платформы "Азербайджан+ЦА"
    Hikmat Hajiyev: Zangazur Corridor offers great prospects within "Azerbaijan + Central Asia" platform

    Son xəbərlər

    13:32

    İlham Əliyev: Əminəm ki, Daşkənddəki İslam Sivilizasiyası Mərkəzi İslam dünyası üçün qürur mənbəyinə çevriləcək

    Xarici siyasət
    13:30

    Finlandiya Prezidenti: Gələn ilin yazınadək Rusiya - Ukrayna atəşkəsi mümkün deyil

    Digər ölkələr
    13:11
    Foto

    İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşünün iclasında çıxış edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:03

    "Neftçi"nin sabiq baş məşqçisi: "Azərbaycan millisi Fransa ilə oyunda bir xal qazana bilər"

    Futbol
    12:52

    Fərhad Hacıyev: "Yüksəliş" müsabiqəsinin bugünkü yarışı Vətən müharibəsində zəfərə həsr olunub

    Daxili siyasət
    12:39

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan-Mərkəzi Asiya platforması çərçivəsində Zəngəzur dəhlizi əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektivlər vəd edir

    Xarici siyasət
    12:34

    Türkmənistan Prezidenti İlham Əliyevi Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşlərinə üzvlüyü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:24

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycanın xarici siyasətinin üfüqləri genişlənir

    Xarici siyasət
    12:22

    Fərhad Hacıyev: Vətən müharibəsindən sonra daha məğrur olduq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti