    Внешняя политика
    • 15 октября, 2025
    • 18:47
    Хикмет Гаджиев обсудил с госсекретарем МИД ФРГ региональные вопросы

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился в Берлине с государственным секретарем Министерства иностранных дел ФРГ Гезой Андреасом фон Гайром.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

    Гаджиев отметил, что были обсуждены региональные вопросы, укрепление мира в регионе и двусторонняя повестка дня, включая координационные проекты:

    "Мы обсудили с государственным секретарем МИД Германии Гезой Андреасом фон Гайром региональные вопросы, укрепление мира в регионе и двустороннюю повестку дня, включая координационные проекты. Азербайджан и Германию традиционно связывают хорошие дружественные отношения".

