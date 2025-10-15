İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2025
    • 18:34
    Hikmət Hacıyev Almaniya XİN-in Dövlət katibi ilə görüşüb

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Berlində Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin Dövlət katibi Geza Andreas von Geyr ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" hesabında yazıb.

    O, qeyd edib ki, regional məsələlər, bölgədə sülhün möhkəmləndirilməsi və iki tərəfli gündəm, o cümlədən əlaqələndirmə layihələri müzakirə olunub:

    "Regional məsələlər, bölgədə sülhün möhkəmləndirilməsi və iki tərəfli gündəm, o cümlədən əlaqələndirmə layihələri barədə Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin Dövlət katibi Geza Andreas von Geyr ilə müzakirələr apardıq. Azərbaycan ənənəvi olaraq Almaniya ilə dost və yaxşı münasibətlərə malik olub".

    Hikmət Hacıyev Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi
    Хикмет Гаджиев обсудил с госсекретарем МИД ФРГ региональные вопросы

