Hikmət Hacıyev Almaniya XİN-in Dövlət katibi ilə görüşüb
- 15 oktyabr, 2025
- 18:34
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Berlində Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin Dövlət katibi Geza Andreas von Geyr ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" hesabında yazıb.
O, qeyd edib ki, regional məsələlər, bölgədə sülhün möhkəmləndirilməsi və iki tərəfli gündəm, o cümlədən əlaqələndirmə layihələri müzakirə olunub:
"Regional məsələlər, bölgədə sülhün möhkəmləndirilməsi və iki tərəfli gündəm, o cümlədən əlaqələndirmə layihələri barədə Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin Dövlət katibi Geza Andreas von Geyr ilə müzakirələr apardıq. Azərbaycan ənənəvi olaraq Almaniya ilə dost və yaxşı münasibətlərə malik olub".
We discussed with Dr. Géza Andreas von Geyr, State Secretary at the MFA of Germany regional issues, consolidation of peace in the region and bilateral agenda, including connectivity projects. Azerbaijan has always had friendly and good relations with Germany. pic.twitter.com/4yPiUZv1EV— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 15, 2025