    Хикмет Гаджиев встретился с Генеральным секретарем ССАГПЗ Джассимом Мухаммадом аль-Будаиви

    Внешняя политика
    • 07 декабря, 2025
    • 09:33
    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с генеральным секретарём Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джассимом Мухаммадом аль-Будаиви.

    Как сообщает Report, об этом Хикмет Гаджиев написал в социальной сети X.

    "Мы обменялись мнениями об успешном развитии отношений между Азербайджаном и ССАГПЗ, а также обсудили возможности дальнейшего расширения нашего сотрудничества", – отметил помощник Президента.

