Hikmət Hacıyev Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 07 dekabr, 2025
    • 09:27
    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının (KƏŞ) baş katibi Casim Məhəmməd əl-Budeyvi ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hikmət Hacıyev "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

    "Azərbaycan-KƏŞ münasibətlərinin uğurlu inkişafı barədə fikir mübadiləsi apardıq və əməkdaşlığımızı daha da genişləndirmək imkanlarını müzakirə etdik", - Prezidentin köməkçisi qeyd edib.

