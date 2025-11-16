Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Хикмет Гаджиев: Связи между Азербайджаном и странами ЦА динамично развиваются

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2025
    • 12:29
    Хикмет Гаджиев: Связи между Азербайджаном и странами ЦА динамично развиваются

    В последнее время наблюдается динамичное развитие связей между Азербайджаном и странами Центральной Азии, имеющими общие исторические корни, а также культурные и духовные ценности.

    Как сообщает корреспондент Report из Узбекистана, об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в беседе с журналистами.

    "В последнее время мы отчетливо видим динамичное развитие связей между странами Центральной Азии и Азербайджаном. Интенсивные визиты президента Ильхама Алиева в страны региона, лидеров стран региона в Азербайджан, наша деятельность в рамках международных организаций являются ярким примером расширяющихся связей между Азербайджаном и странами Центральной Азии", - отметил Гаджиев.

    Хикмет Гаджиев Центральная Азия
    Hikmət Hacıyev: Son dövrlərdə Mərkəzi Asiya ölkələri ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin dinamik inkişafını bariz şəkildə görürük
    Hikmet Hajiyev: Relations between Azerbaijan, Central Asian countries developing dynamically

    Последние новости

    13:17

    Рейтинг нового премьера Японии вырос за месяц со вступления в должность

    Другие страны
    13:04

    Фархад Гаджиев: Цель конкурса "Восхождение" - объединить светлых людей

    Внутренняя политика
    12:44

    Имран Мухтаров: Азербайджан усиливает свою роль в качестве регионального космического центра

    ИКТ
    12:42

    Гаджиев: Зангезурский коридор открывает большие перспективы в рамках платформы "Азербайджан+ЦА"

    Внешняя политика
    12:37
    Фото

    В Ташкенте принято решение о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч стран ЦА

    Внешняя политика
    12:29

    Хикмет Гаджиев: Связи между Азербайджаном и странами ЦА динамично развиваются

    Внешняя политика
    12:27

    Хикмет Гаджиев: Азербайджан расширяет горизонты внешней политики

    Внешняя политика
    12:20

    Президент Туркменистана поздравил Ильхама Алиева с присоединением страны к консультативному формату стран ЦА

    Внешняя политика
    12:10
    Фото

    Ильхам Алиев выступил на VII Консультативной встрече глав государств ЦА - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей