İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Hikmət Hacıyev: Son dövrlərdə Mərkəzi Asiya ölkələri ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin dinamik inkişafını bariz şəkildə görürük

    Xarici siyasət
    • 16 noyabr, 2025
    • 12:20
    Hikmət Hacıyev: Son dövrlərdə Mərkəzi Asiya ölkələri ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin dinamik inkişafını bariz şəkildə görürük

    Ölkələrimiz arasında tarixi, mədəni, mənəvi əlaqələr var.

    "Report"un Özbəkistana ezam olunan müxbirinin məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev jurnalistlərlə söhbətində deyib.

    "Son dövrlərdə Mərkəzi Asiya ölkələri ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin dinamik inkişafını biz bariz şəkildə görürük. Cənab Prezidentin region ölkələrinə intensiv səfərləri, region ölkələrinin liderlərinin Azərbaycana intensiv səfərləri, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəaliyyətimiz Azərbaycanla Mərkəzi Asiya ölkələri arasında gemişlənən əlaqələrin bariz nümunəsidir".

    Хикмет Гаджиев: Связи между Азербайджаном и странами ЦА динамично развиваются
    Hikmat Hajiyev: Relations between Azerbaijan, Central Asian countries developing dynamically

    Son xəbərlər

    04:31

    Tramp Rusiya ilə əməkdaşlıq edən ölkələrin "qara siyahı"ya salınmasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    04:22

    Rubio Maduronu narkotik kartelinin lideri adlandırıb

    Digər ölkələr
    04:00

    Pentaqon dronları qlobal miqyasda təhlükə hesab edib

    Digər ölkələr
    03:44

    Sakit okeanda narkotik yüklü gəmi məhv edilib

    Digər ölkələr
    03:05

    ABŞ-nin maliyyə naziri gələn il ölkədə real gəlir artımını gözləyir

    Digər ölkələr
    02:45

    "HƏMAS" ABŞ-nin Qəzza ilə bağlı qətnaməsinə qarşı çıxıb

    Digər ölkələr
    02:29

    ABŞ dron istehsalında Çini keçməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    01:40

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 oyun baş tutub

    Futbol
    01:13

    Pentaqon cinayətlə mübarizə üçün göndərilən 400 əsgərini geri çağırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti