Хикмет Гаджиев провел переговоры с Джоном Алдердайсом
- 06 ноября, 2025
- 17:44
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с торговым посланником Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии, членом Палаты лордов Джоном Алдердайсом.
Как сообщает Report, об этом Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.
"Рад был встретиться сегодня с торговым посланником Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии, членом Палаты лордов Джоном Алдердайсом. Мы провели содержательную беседу о путях дальнейшего расширения двусторонних торговых, деловых и инвестиционных связей в духе стратегического партнерства, а также обсудили перспективы сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, цифровой трансформации и развития коммуникаций", - отметил Гаджиев.
Glad to meet today Lord Alderdice @AlderdiceLord, UK trade envoy on Azerbaijan and Central Asia. We had a great conversation on how we can further extend our bilateral trade, business and investment relations in the spirit of strategic partnership as well as seize the… pic.twitter.com/IAIfEcLiwL— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 6, 2025