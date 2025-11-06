Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Хикмет Гаджиев провел переговоры с Джоном Алдердайсом

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 17:44
    Хикмет Гаджиев провел переговоры с Джоном Алдердайсом

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с торговым посланником Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии, членом Палаты лордов Джоном Алдердайсом.

    Как сообщает Report, об этом Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.

    "Рад был встретиться сегодня с торговым посланником Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии, членом Палаты лордов Джоном Алдердайсом. Мы провели содержательную беседу о путях дальнейшего расширения двусторонних торговых, деловых и инвестиционных связей в духе стратегического партнерства, а также обсудили перспективы сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, цифровой трансформации и развития коммуникаций", - отметил Гаджиев.

    Hikmət Hacıyev Böyük Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi ilə görüşüb

