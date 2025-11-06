İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Hikmət Hacıyev Böyük Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 17:46
    Hikmət Hacıyev Böyük Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi ilə görüşüb

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev noyabrın 6-da Böyük Britaniyanın Azərbaycan və Mərkəzi Asiya üzrə ticarət elçisi, Lordlar Palatasının üzvü Con Alderdays ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, Hikmət Hacıyev bu barədə özünün "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

    "Bu gün Böyük Britaniyanın Azərbaycana və Mərkəzi Asiyaya ticarət üzrə elçisi Lord Alderdice ilə görüşməkdən məmnun oldum. Biz strateji tərəfdaşlıq ruhunda ikitərəfli ticarət, biznes və investisiya əlaqələrimizi daha da genişləndirmək, həmçinin süni intellekt, rəqəmsal transformasiya və əlaqəlilik sahəsində yaranan imkanlardan yararlanmaq yolları barədə səmərəli fikir mübadiləsi apardıq", - məlumatda qeyd olunub.

    Hikmət Hacıyev Con Alderdays Böyük Britaniya
    Хикмет Гаджиев провел переговоры с Джоном Алдердайсом

    Son xəbərlər

    18:09
    Video

    Kəlbəcər sakini: İllərlə buranın həsrətilə yaşamışıq

    Multimedia
    18:02
    Foto

    Ceyhun Bayramov NATO nümayəndə heyəti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    18:02

    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqanın I turundan təxirə salınan matç keçirilib

    Komanda
    18:00

    Lyuk Koffi: ABŞ Azərbaycanı Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlıq formatına daxil etməlidir

    Region
    17:53

    COP30 üçün Braziliyaya ezam olunan heyətin ezamiyyə xərclərinə əlavələr ödəniləcək

    Xarici siyasət
    17:52
    Foto

    Azərbaycanlı jurnalistlər Ürgəncdə Damar süd zavodunda olublar

    Media
    17:49
    Foto

    Elnur Məmmədov YUNESKO Baş Konfransının 43-cü sessiyasında iştirak edib

    Xarici siyasət
    17:49

    "Lənkəran"ın baş məşqçisi: "Bəzi oyunçuların səviyyəsi potensialımızı tam şəkildə üzə çıxarmağa imkan vermir"

    Komanda
    17:46

    Hikmət Hacıyev Böyük Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti