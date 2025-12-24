İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-noyabr, 2025)

    Maliyyə
    • 24 dekabr, 2025
    • 11:01
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-noyabr, 2025)

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-noyabr aylarında topladığı sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri

    Sığorta haqları

    (milyon manatla)

    İllik dinamika

    1

    PASHA Life Insurance

    619,180

    14,2%

    2

    PASHA Insurance

    321,892

    10,6%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    99,242

    23,9%

    4

    Gala Insurance

    71,129

    -2,6%

    5

    Ateshgah Insurance

    56,975

    -3,6%

    6

    Azerbaijan Industry Insurance

    30,548

    31,0%

    7

    Mega Insurance

    30,038

    -7,3%

    8

    Gala Life Insurance

    28,704

    22,5%

    9

    Xalq Insurance

    23,228

    10,4%

    10

    A-Group Insurance

    18,973

    11,3%

    11

    Mega Life Insurance

    16,156

    50,4%

    12

    Xalq Life Insurance

    10,615

    3,7%

    13

    Agro Insurance

    16,050

    25,1%

    14

    Atainsurance

    9,590

    0,8%

    15

    Azinsurance

    7,601

    -8,9%

    16

    Silkway Insurance

    5,436

    -10,7%

    Cəmi

    1 365,354

    11,7%

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığorta renkinq

