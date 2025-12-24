Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-noyabr, 2025)
- 24 dekabr, 2025
- 11:01
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-noyabr aylarında topladığı sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Sığorta şirkətləri
|
Sığorta haqları
(milyon manatla)
|
İllik dinamika
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
619,180
|
14,2%
|
2
|
PASHA Insurance
|
321,892
|
10,6%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
99,242
|
23,9%
|
4
|
Gala Insurance
|
71,129
|
-2,6%
|
5
|
Ateshgah Insurance
|
56,975
|
-3,6%
|
6
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
30,548
|
31,0%
|
7
|
Mega Insurance
|
30,038
|
-7,3%
|
8
|
Gala Life Insurance
|
28,704
|
22,5%
|
9
|
Xalq Insurance
|
23,228
|
10,4%
|
10
|
A-Group Insurance
|
18,973
|
11,3%
|
11
|
Mega Life Insurance
|
16,156
|
50,4%
|
12
|
Xalq Life Insurance
|
10,615
|
3,7%
|
13
|
Agro Insurance
|
16,050
|
25,1%
|
14
|
Atainsurance
|
9,590
|
0,8%
|
15
|
Azinsurance
|
7,601
|
-8,9%
|
16
|
Silkway Insurance
|
5,436
|
-10,7%
|
|
Cəmi
|
1 365,354
|
11,7%