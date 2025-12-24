Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-noyabr, 2025)
- 24 dekabr, 2025
- 11:02
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-noyabr aylarında həyata keçirdiyi sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Sığorta şirkətləri
|
Sığorta ödənişləri
(milyon manatla)
|
İllik dinamika
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
521,122
|
14,2%
|
2
|
PASHA Insurance
|
126,496
|
10,6%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
63,317
|
23,9%
|
4
|
Ateshgah Insurance
|
37,010
|
-3,6%
|
5
|
Gala Insurance
|
24,175
|
-2,6%
|
6
|
Mega Insurance
|
14,595
|
-7,3%
|
7
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
11,442
|
31,0%
|
8
|
A-Group Insurance
|
10,565
|
11,3%
|
9
|
Xalq Insurance
|
9,841
|
10,4%
|
10
|
Agro Insurance
|
8,016
|
25,1%
|
11
|
Atainsurance
|
5,261
|
0,8%
|
12
|
Xalq Life Insurance
|
4,376
|
3,7%
|
13
|
Mega Life Insurance
|
4,339
|
50,4%
|
14
|
Gala Life Insurance
|
2,535
|
22,5%
|
15
|
Azinsurance
|
1,516
|
-8,9%
|
16
|
Silkway Insurance
|
0,227
|
-10,7%
|
|
Cəmi
|
844,833
|
21,7%