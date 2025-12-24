İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-noyabr, 2025)

    Maliyyə
    • 24 dekabr, 2025
    • 11:02
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-noyabr, 2025)

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-noyabr aylarında həyata keçirdiyi sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri

    Sığorta ödənişləri

    (milyon manatla)

    İllik dinamika

    1

    PASHA Life Insurance

    521,122

    14,2%

    2

    PASHA Insurance

    126,496

    10,6%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    63,317

    23,9%

    4

    Ateshgah Insurance

    37,010

    -3,6%

    5

    Gala Insurance

    24,175

    -2,6%

    6

    Mega Insurance

    14,595

    -7,3%

    7

    Azerbaijan Industry Insurance

    11,442

    31,0%

    8

    A-Group Insurance

    10,565

    11,3%

    9

    Xalq Insurance

    9,841

    10,4%

    10

    Agro Insurance

    8,016

    25,1%

    11

    Atainsurance

    5,261

    0,8%

    12

    Xalq Life Insurance

    4,376

    3,7%

    13

    Mega Life Insurance

    4,339

    50,4%

    14

    Gala Life Insurance

    2,535

    22,5%

    15

    Azinsurance

    1,516

    -8,9%

    16

    Silkway Insurance

    0,227

    -10,7%

    Cəmi

    844,833

    21,7%
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığorta renkinq

    Son xəbərlər

    11:45
    Foto

    Ucarda sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalan şəxsin son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:44

    Milli Məclisin deputatı Asiya Parlament Assambleyasının Daimi Komitəsinin iclasında iştirak edib

    Xarici siyasət
    11:42

    Sədr müavini: Din Xadimlərinin forumunda bütün dini konfessiyalara mənsub nümayəndələr iştirak edir

    Din
    11:40

    Azərbaycanda icbari sığorta bazarı 7 % böyüyüb

    Maliyyə
    11:37

    Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 13 %-dən çox böyüyüb

    Maliyyə
    11:37

    Ukraynalı olimpiya çempionu vəfat edib

    Fərdi
    11:25

    Özbəkistan rəsmisi: Azərbaycanın dövlət və din arasında qarşılıqlı əlaqə modeli nümunəvidir

    Xarici siyasət
    11:24

    "Barselona" və "Liverpul" italiyalı müdafiəçini heyətinə qatmaq üçün mübarizə aparır

    Futbol
    11:16

    Bahar Muradova: Dini təbliğat erkən nikahların, məişət zorakılığının qarşısının alınmasına təsir edə bilər

    Din
    Bütün Xəbər Lenti