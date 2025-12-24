Məcnun Məmmədovun Sabirabaddakı vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib
Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədovun dekabrın 26-da Sabirabad rayonunda keçirəcəyi vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəbulun vaxtı yanvarın 9-na keçirilib.
Vətəndaşlar əlavə məlumat almaq üçün nazirliyin Çağrı Mərkəzi (1652) ilə əlaqə saxlaya bilərlər.
