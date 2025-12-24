İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Məcnun Məmmədovun Sabirabaddakı vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    • 24 dekabr, 2025
    • 11:00
    Məcnun Məmmədovun Sabirabaddakı vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədovun dekabrın 26-da Sabirabad rayonunda keçirəcəyi vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulun vaxtı yanvarın 9-na keçirilib.

    Vətəndaşlar əlavə məlumat almaq üçün nazirliyin Çağrı Mərkəzi (1652) ilə əlaqə saxlaya bilərlər.

