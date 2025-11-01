Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    Хикмет Гаджиев поделился публикацией о поездке дипломатов на освобожденные территории

    Внешняя политика
    • 01 ноября, 2025
    • 07:39
    Хикмет Гаджиев поделился публикацией о поездке дипломатов на освобожденные территории

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился на своей официальной странице в соцсети Х публикацией о 20-й поездке на освобожденные территории представителей аккредитованного в стране дипломатического корпуса.

    Как передает Report, в сообщении говорится:

    "20-я поездка представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, на освобожденные территории. На этот раз пунктами назначения вдоль Зангезурского коридора стали Джебраил и Зангилан".

    Хикмет Гаджиев освобожденные территории дипкорпус поездка визит
    Видео
    Hikmət Hacıyev diplomatların azad olunmuş ərazilərə səfəri ilə bağlı paylaşım edib

    Последние новости

    08:04

    Nikkei: Токио столкнется с дефицитом электроэнергии летом 2026 года

    Другие страны
    07:39

    Хикмет Гаджиев поделился публикацией о поездке дипломатов на освобожденные территории

    Внешняя политика
    07:22

    Группировку ВМС США у берегов Венесуэлы усилил еще один крейсер

    Другие страны
    06:57

    Подозреваемые в ограблении Лувра были задержаны на матче "Париж" – "Лион"

    Другие страны
    06:18

    МИД КНДР заявил о невозможности денуклеаризации Корейского полуострова

    Другие страны
    05:49

    В Нью-Мексико произошел взрыв на НПЗ, есть пострадавшие

    Другие страны
    05:05

    В Аргентине сменился глава кабмина

    Другие страны
    04:36

    В Швейцарии вступили в силу ограничения на получение убежища украинскими беженцами

    Другие страны
    04:21

    Трамп намерен добиться финансирования талонов на питание в период шатдауна

    Другие страны
    Лента новостей