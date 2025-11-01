Hikmət Hacıyev diplomatların azad olunmuş ərazilərə səfəri ilə bağlı paylaşım edib
Xarici siyasət
- 01 noyabr, 2025
- 07:35
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X"dəki hesabında ölkəmizdə akkreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələrinin azad edilmiş ərazilərə 20-ci səfəri ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:
"Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələrinin azad edilmiş ərazilərə 20-ci səfəri. Bu dəfəki təyinat nöqtələri Zəngəzur dəhlizi boyunca Cəbrayıl və Zəngilan oldu".
The 20th visit of diplomatic corps accredited in Azerbaijan to liberated territories. This time destination was Jabrayil and Zangilan along the Zangazur corridor. pic.twitter.com/Bja1eElqqO— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 1, 2025
