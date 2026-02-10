Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Хикмет Гаджиев обсудил двусторонние отношения с представителем МИД Турции

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 11:05
    Хикмет Гаджиев обсудил двусторонние отношения с представителем МИД Турции

    Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане начальником Главного управления по Восточной Европе и Южному Кавказу Министерства иностранных дел Турции, послом Мехметом Самсаром и послом Турции в Баку Биролом Акгюном.

    Как передает Report, об этом Министерство иностранных дел Турции сообщило в соцсетях.

    На встрече были обсуждены двусторонние отношения и региональные процессы.

    Hikmət Hacıyev Türkiyə XİN rəsmisi ilə regional prosesləri müzakirə edib
    Hikmat Hajiyev meets Turkish Foreign Ministry official to discuss regional processes
