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Хикмет Гаджиев о том, почему руководство ООН не посетило регион после конфликта

Хикмет Гаджиев о том, почему руководство ООН не посетило регион после конфликта Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев прокомментировал тот факт, что руководство ООН не посетило регион после конфликта.
Внешняя политика
27 августа 2022 г. 16:42
Хикмет Гаджиев о том, почему руководство ООН не посетило регион после конфликта

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев прокомментировал тот факт, что руководство ООН не посетило регион после конфликта.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, Гаджиев сказал журналистам, что со стороны ООН и ее суб-институтов не наблюдается активной деятельности в отношении Азербайджана.

Гаджиев напомнил, что несмотря на окончание конфликта, высшее руководство ООН до сих пор не посетило регион: "В условиях конфликтной ситуации, которая длилась почти 30 лет и стала причиной стольких гуманитарных катастроф и трагедий, высшее руководство ООН должно было посетить регион, оценить вопросы, связанные с разрешением конфликта и выполнением резолюций Совета Безопасности ООН. К сожалению, резолюции Совета Безопасности ООН оставались на столе на протяжении почти 30 лет. Точно также мы не наблюдаем каких-либо серьезных шагов со стороны руководства ООН после конфликта".

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Версия на английском языке Assistant to President comments on UN inactivity regarding Azerbaijan since end of conflict 
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev BMT rəhbərliyinin münaqişədən sonra regiona səfər etməməsinə münasibət bildirib

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