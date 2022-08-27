Хикмет Гаджиев о том, почему руководство ООН не посетило регион после конфликта

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев прокомментировал тот факт, что руководство ООН не посетило регион после конфликта.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев прокомментировал тот факт, что руководство ООН не посетило регион после конфликта.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, Гаджиев сказал журналистам, что со стороны ООН и ее суб-институтов не наблюдается активной деятельности в отношении Азербайджана.

Гаджиев напомнил, что несмотря на окончание конфликта, высшее руководство ООН до сих пор не посетило регион: "В условиях конфликтной ситуации, которая длилась почти 30 лет и стала причиной стольких гуманитарных катастроф и трагедий, высшее руководство ООН должно было посетить регион, оценить вопросы, связанные с разрешением конфликта и выполнением резолюций Совета Безопасности ООН. К сожалению, резолюции Совета Безопасности ООН оставались на столе на протяжении почти 30 лет. Точно также мы не наблюдаем каких-либо серьезных шагов со стороны руководства ООН после конфликта".