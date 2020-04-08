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Помощник президента Азербайджана о незаконных выборах в Нагорном Карабахе

Хикмет Гаджиев о незаконных выборах в Нагорном Карабахе

"Недавно на оккупированных территориях Азербайджана прошли незаконные выборы. Эти незаконные выборы не были признаны международным сообществом".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Международное сообщество поддержало территориальную целостность, суверенитет Азербайджанской Республики. Еще раз было подчеркнуто, что эти "выборы" носят незаконный характер и не признаются. Мы бы хотели особо отметить позицию, выраженную государствами-членами Движения неприсоединения. То есть, 120 государств единогласно поддержали позицию Азербайджана, территориальную целостность, суверенитет Азербайджана”, - сказал он.

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