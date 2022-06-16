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Хикмет Гаджиев: Минская группа ОБСЕ не называла Армению агрессором

Хикмет Гаджиев: Минская группа ОБСЕ не называла Армению агрессором “Мы очень верили в международные институты. Мы думали, что эти институты принесут мир Азербайджану”.
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 16:59
Хикмет Гаджиев: Минская группа ОБСЕ не называла Армению агрессором

“Мы очень верили в международные институты. Мы думали, что эти институты принесут мир Азербайджану”.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на панели под названием “Пересмотр структуры глобальной безопасности и перспектив мира” в рамках IX Глобального Бакинского форума.

По его словам, ожидания азербайджанского общества в этих вопросах также не оправдались: “Минская группа ОБСЕ не называла Армению агрессором. Совет Безопасности ООН, полностью признав территориальную целостность Азербайджана, принял 4 резолюции в отношении оккупированных Арменией территорий”.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: OSCE Minsk Group didn’t call Armenia aggressor
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “ATƏT-in Minsk qrupu Ermənistanı təcavüzkar adlandırmırdı”

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