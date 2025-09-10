ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Хикмет Гаджиев и глава комитета Палаты представителей США подчеркнули стратегическое значение Вашингтонского саммита

    Внешняя политика
    • 10 сентября, 2025
    • 01:23
    Хикмет Гаджиев и глава комитета Палаты представителей США подчеркнули стратегическое значение Вашингтонского саммита

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с главой Комитета по иностранным делам Палаты представителей (нижняя палата) Конгресса США Брайаном Мастом и сенатором Стивом Дэйнсом.

    Как передает Report, об этом сообщили в азербайджанском посольстве в Вашингтоне.

    Согласно информации, на встречах было подчеркнуто стратегическое значение Вашингтонского саммита 8 августа между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и американским лидером Дональдом Трампом, его положительные результаты для азербайджано-американских отношений и регионального мира.

    Помощник президента Азербайджана подчеркнул важность отмены 907-й поправки и пригласил парламентариев посетить с визитом Азербайджан.

    Напомним, что 8 августа в Вашингтоне состоялся трехсторонний саммит лидеров Азербайджана, Армении и США. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Дональда Трампа подписали совместную декларацию из 7 пунктов и парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.

    Кроме того, лидеры Азербайджана и США подписали Меморандум о взаимопонимании между Баку и Вашингтоном о создании Стратегической рабочей группы для подготовки Хартии стратегического партнерства между двумя сторонами.

    Вместе с тем, Трамп подписал документ о приостановке исполнения 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы".

    Хикмет Гаджиев азербайджано-американские отношения посольство Азербайджана в США
