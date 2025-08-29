Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединённых Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы для подготовки Хартии стратегического партнёрства между Азербайджанской Республикой и Соединёнными Штатами Америки.

Как передает Report, правительство Азербайджанской Республики и правительство Соединенных Штатов Америки (далее – "Участники") достигли следующих договоренностей:

I. Цель

Цель настоящего Меморандума о взаимопонимании (далее – "Меморандум") заключается в создании Стратегической рабочей группы для подготовки в течение шести месяцев Хартии стратегического партнёрства, направленной на укрепление стратегических отношений между Участниками.

Участники намерены сосредоточить внимание в рамках Стратегической рабочей группы на трёх сферах:

Региональные связи, включая энергетику, торговлю и транзит;

Экономические инвестиции, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру;

Сотрудничество в области безопасности, включая продажу оборонной продукции и борьбу с терроризмом.

II. Сферы сотрудничества

Участники намерены сотрудничать в ряде сфер, включая, но не ограничиваясь следующими:

Расширение инвестиций в энергетическую сферу и развитие инфраструктуры региональных связей;

Построение более прочного сотрудничества в области обороны и борьбы с терроризмом;

Развитие регионального экономического и торгового сотрудничества;

Развитие партнёрств в сфере искусственного интеллекта и инвестиций в цифровую инфраструктуру.

III. Общие положения

Срок действия: Настоящий Меморандум вступает в силу с даты подписания Участниками и действует в течение одного года. Меморандум может быть продлён по взаимному письменному согласию Участников. Каждый Участник вправе прекратить своё участие в Меморандуме в любое время, письменно уведомив другого Участника дипломатическими каналами не менее чем за шестьдесят (60) дней.

Сроки реализации проектов: Если иное решение не будет принято Участниками, прекращение действия Меморандума не затрагивает уже начатые и не завершённые проекты и мероприятия в его рамках.

Изменения: Участники могут изменить настоящий Меморандум по взаимному письменному решению.

Действие Меморандума: Настоящий Меморандум не создаёт никаких прав и обязательств в соответствии с международным или внутренним правом. Участники особо признают, что Меморандум не влечёт за собой финансовых обязательств. Участники намерены сохранять свои особые и уникальные миссии и мандаты, ответственность и подотчётность. Настоящий Меморандум не предусматривает толкования сотрудничества между Участниками как партнёрства или иного юридического лица или структуры. Ожидается, что каждый Участник самостоятельно несёт расходы, связанные с настоящим Меморандумом. Участники намерены выполнять его без ущерба для соглашений, заключённых между ними до или после его подписания. Настоящий Меморандум не предполагает толкования как эксклюзивных трудовых отношений.

Меморандум подписан в городе Вашингтон 8 августа 2025 года в двух оригинальных экземплярах на английском языке.