    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

    Внешняя политика
    • 29 августа, 2025
    • 22:19
    Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

    Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединённых Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы для подготовки Хартии стратегического партнёрства между Азербайджанской Республикой и Соединёнными Штатами Америки.

    Как передает Report, правительство Азербайджанской Республики и правительство Соединенных Штатов Америки (далее – "Участники") достигли следующих договоренностей:

    I. Цель

    Цель настоящего Меморандума о взаимопонимании (далее – "Меморандум") заключается в создании Стратегической рабочей группы для подготовки в течение шести месяцев Хартии стратегического партнёрства, направленной на укрепление стратегических отношений между Участниками.

    Участники намерены сосредоточить внимание в рамках Стратегической рабочей группы на трёх сферах:

    Региональные связи, включая энергетику, торговлю и транзит;

    Экономические инвестиции, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру;

    Сотрудничество в области безопасности, включая продажу оборонной продукции и борьбу с терроризмом.

    II. Сферы сотрудничества

    Участники намерены сотрудничать в ряде сфер, включая, но не ограничиваясь следующими:

    Расширение инвестиций в энергетическую сферу и развитие инфраструктуры региональных связей;

    Построение более прочного сотрудничества в области обороны и борьбы с терроризмом;

    Развитие регионального экономического и торгового сотрудничества;

    Развитие партнёрств в сфере искусственного интеллекта и инвестиций в цифровую инфраструктуру.

    III. Общие положения

    Срок действия: Настоящий Меморандум вступает в силу с даты подписания Участниками и действует в течение одного года. Меморандум может быть продлён по взаимному письменному согласию Участников. Каждый Участник вправе прекратить своё участие в Меморандуме в любое время, письменно уведомив другого Участника дипломатическими каналами не менее чем за шестьдесят (60) дней.

    Сроки реализации проектов: Если иное решение не будет принято Участниками, прекращение действия Меморандума не затрагивает уже начатые и не завершённые проекты и мероприятия в его рамках.

    Изменения: Участники могут изменить настоящий Меморандум по взаимному письменному решению.

    Действие Меморандума: Настоящий Меморандум не создаёт никаких прав и обязательств в соответствии с международным или внутренним правом. Участники особо признают, что Меморандум не влечёт за собой финансовых обязательств. Участники намерены сохранять свои особые и уникальные миссии и мандаты, ответственность и подотчётность. Настоящий Меморандум не предусматривает толкования сотрудничества между Участниками как партнёрства или иного юридического лица или структуры. Ожидается, что каждый Участник самостоятельно несёт расходы, связанные с настоящим Меморандумом. Участники намерены выполнять его без ущерба для соглашений, заключённых между ними до или после его подписания. Настоящий Меморандум не предполагает толкования как эксклюзивных трудовых отношений.

    Меморандум подписан в городе Вашингтон 8 августа 2025 года в двух оригинальных экземплярах на английском языке.

    Азербайджан   госдепартаментсша   меморандум   текст   энергетика   инвестиции   оборона   безопасность  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan – ABŞ Anlaşma Memorandumunun mətni açıqlanıb

    Последние новости

    23:09

    В Турции разбился самолет, тушивший лесной пожар

    В регионе
    22:43

    Украина назвала членство в ЕС основой системы будущих гарантий безопасности

    Другие страны
    22:38

    В США предложили новые визовые ограничения для китайских журналистов

    Другие страны
    22:19

    Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

    Внешняя политика
    21:59

    Обнародован срок действия Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

    Внешняя политика
    21:54

    Определены сферы сотрудничества между Азербайджаном и США

    Внешняя политика
    21:34
    Фото

    Показания обвиняемого на предварительном следствии в очередной раз подтвердили, что Армения перебрасывала на некогда оккупированные территории Азербайджана оружие, боеприпасы и живую силу

    Внутренняя политика
    21:32

    Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

    Внешняя политика
    21:23

    Израиль заявил о ликвидации лидера палестинской ячейки ИГ в секторе Газа

    Другие страны
    Лента новостей