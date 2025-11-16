Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Хикмет Гаджиев: Азербайджан становится полноправным членом центральноазиатской семьи

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2025
    • 10:52
    Азербайджан становится полноправным членом центральноазиатской семьи.

    Как передает Report, об этом на своей странице в X помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

    "Азербайджан становится полноправным членом центральноазиатской семьи. Наша общая история, этнические, языковые связи, религиозные традиции и культурные ценности превращаются в политическое единство в формате "6", - написал Х. Гаджиев.

