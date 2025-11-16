Хикмет Гаджиев: Азербайджан становится полноправным членом центральноазиатской семьи
- 16 ноября, 2025
- 10:52
Азербайджан становится полноправным членом центральноазиатской семьи.
Как передает Report, об этом на своей странице в X помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Азербайджан становится полноправным членом центральноазиатской семьи. Наша общая история, этнические, языковые связи, религиозные традиции и культурные ценности превращаются в политическое единство в формате "6", - написал Х. Гаджиев.
VII Consultative Meeting of the Heads of State of Central Asia starts soon. Azerbaijan becomes full fledged member of Central Asian family. Our common history, ethnic, linguistic ties and religious traditions and cultural values transform into the political unity at “6”. pic.twitter.com/9SzpOoSP5O— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 16, 2025