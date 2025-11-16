İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Mərkəzi Asiya ailəsinin tamhüquqlu üzvünə çevrilir

    Xarici siyasət
    • 16 noyabr, 2025
    • 10:40
    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Mərkəzi Asiya ailəsinin tamhüquqlu üzvünə çevrilir
    Azərbaycan Mərkəzi Asiya ailəsinin tamhüquqlu üzvünə çevrilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X"dəki paylaşımında yazıb.

    "Azərbaycan Mərkəzi Asiya ailəsinin tamhüquqlu üzvünə çevrilir. Ortaq tariximiz, etnik, dil əlaqələrimiz, dini ənənələrimiz və mədəni dəyərlərimiz "6" formatında siyasi birliyə çevrilir", - H.Hacıyev yazıb.

