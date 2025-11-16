Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Mərkəzi Asiya ailəsinin tamhüquqlu üzvünə çevrilir
Xarici siyasət
- 16 noyabr, 2025
- 10:40
Azərbaycan Mərkəzi Asiya ailəsinin tamhüquqlu üzvünə çevrilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X"dəki paylaşımında yazıb.
"Azərbaycan Mərkəzi Asiya ailəsinin tamhüquqlu üzvünə çevrilir. Ortaq tariximiz, etnik, dil əlaqələrimiz, dini ənənələrimiz və mədəni dəyərlərimiz "6" formatında siyasi birliyə çevrilir", - H.Hacıyev yazıb.
VII Consultative Meeting of the Heads of State of Central Asia starts soon. Azerbaijan becomes full fledged member of Central Asian family. Our common history, ethnic, linguistic ties and religious traditions and cultural values transform into the political unity at “6”. pic.twitter.com/9SzpOoSP5O— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 16, 2025
