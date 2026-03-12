Хикмет Гаджиев: Азербайджан последовательно поддерживает многосторонность

Азербайджан последовательно поддерживает многосторонность, однако в этом вопросе наблюдается весьма отличающийся подход.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе панельной дискуссии в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

"Существует серьезный кризис в вопросах мира и безопасности. Это напрямую связано с Советом Безопасности ООН. Совет также проявляет слабость в вопросе глобальной безопасности", - подчеркнул он.

Помощник президента отметил, что для Азербайджана многосторонность важна не только на словах, но и на деле.

"В Движении неприсоединения мнения по этому поводу были противоречивыми. Однако в период председательства Азербайджана организация открыла путь к сотрудничеству между различными странами. На COP-29 благодаря эффективному председательству Азербайджана также были приняты очень важные решения. Азербайджан играет активную роль и в Организации тюркских государств. Наша страна имеет значительную роль в создании и расширении организации", - сказал Гаджиев.