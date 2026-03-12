Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Хикмет Гаджиев: Азербайджан последовательно поддерживает многосторонность

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 16:15
    Хикмет Гаджиев: Азербайджан последовательно поддерживает многосторонность

    Азербайджан последовательно поддерживает многосторонность, однако в этом вопросе наблюдается весьма отличающийся подход.

    Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе панельной дискуссии в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

    "Существует серьезный кризис в вопросах мира и безопасности. Это напрямую связано с Советом Безопасности ООН. Совет также проявляет слабость в вопросе глобальной безопасности", - подчеркнул он.

    Помощник президента отметил, что для Азербайджана многосторонность важна не только на словах, но и на деле.

    "В Движении неприсоединения мнения по этому поводу были противоречивыми. Однако в период председательства Азербайджана организация открыла путь к сотрудничеству между различными странами. На COP-29 благодаря эффективному председательству Азербайджана также были приняты очень важные решения. Азербайджан играет активную роль и в Организации тюркских государств. Наша страна имеет значительную роль в создании и расширении организации", - сказал Гаджиев.

    Лента новостей