Hikmət Hacıyev: Azərbaycan davamlı olaraq çoxtərəfliliyi dəstəkləyir
- 12 mart, 2026
- 16:03
Azərbaycan davamlı olaraq çoxtərəfliliyi dəstəkləyir, lakin bu məsələdə çox fərqli bir yanaşma görünür.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində baş tutan panel müzakirədə deyib.
"Sülh və təhlükəsizlik məsələlərinə dair böyük böhran var. Bu, birbaşa BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ilə bağlıdır. Şuranın qlobal təhlükəsizlik məsələsində zəifliyi də var", - o vurğulayıb.
Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Azərbaycan üçün çoxtərəflilik yalnız sözdə deyil, əməldə də vacibdir:
"Qoşulmama Hərəkatında bununla bağlı fikirlər ziddiyyətli idi. Lakin Azərbaycanın sədrliyi dövründə təşkilat müxtəlif ölkələr arasında əməkdaşlığa yol açdı. COP-29-da da Azərbaycanın effektiv sədrliyi sayəsində çox mühüm qərarlar qəbul olundu. Azərbaycan Türk Dövlətləri Təşkilatında da fəal rol oynayır. Təşkilatın qurulmasında və genişlənməsində ölkəmizin önəmli rolu var".