İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan davamlı olaraq çoxtərəfliliyi dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 16:03
    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan davamlı olaraq çoxtərəfliliyi dəstəkləyir

    Azərbaycan davamlı olaraq çoxtərəfliliyi dəstəkləyir, lakin bu məsələdə çox fərqli bir yanaşma görünür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində baş tutan panel müzakirədə deyib.

    "Sülh və təhlükəsizlik məsələlərinə dair böyük böhran var. Bu, birbaşa BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ilə bağlıdır. Şuranın qlobal təhlükəsizlik məsələsində zəifliyi də var", - o vurğulayıb.

    Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Azərbaycan üçün çoxtərəflilik yalnız sözdə deyil, əməldə də vacibdir:

    "Qoşulmama Hərəkatında bununla bağlı fikirlər ziddiyyətli idi. Lakin Azərbaycanın sədrliyi dövründə təşkilat müxtəlif ölkələr arasında əməkdaşlığa yol açdı. COP-29-da da Azərbaycanın effektiv sədrliyi sayəsində çox mühüm qərarlar qəbul olundu. Azərbaycan Türk Dövlətləri Təşkilatında da fəal rol oynayır. Təşkilatın qurulmasında və genişlənməsində ölkəmizin önəmli rolu var".

    Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Qlobal Bakı Forumu Hikmət Hacıyev Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
    Хикмет Гаджиев: Азербайджан последовательно поддерживает многосторонность
    Hikmat Hajiyev: Azerbaijan consistently supports multilateralism

    Son xəbərlər

    17:14

    Azərbaycanda "Apple Pay" və "Google Pay"lə ödənişlərin ümumi məbləği 66 % artıb

    Maliyyə
    17:10

    Qırğız parlamentinin sədri ilə TÜRKPA Baş katibi əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Region
    17:10

    Azərbaycanda rәqәmsal bankçılığın xüsusi çəkisi açıqlanıb

    Maliyyə
    17:06

    AMB: Ötən il nağdsız ödənişlərin ümumi məbləği 100 milyard manata yaxın olub

    Maliyyə
    17:03

    Beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin Mentorluq Proqramına start verilib

    Daxili siyasət
    16:58

    Azərbaycanın 17 yaşadək qadın yığması Belçikaya böyük hesabla məğlub olub

    Futbol
    16:58
    Foto

    XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində çoxtərəfliliyin böhranına həsr olunan panel sessiya keçirilib

    Xarici siyasət
    16:57

    Azərbaycan Xirosimanın administrasiyasını WUF13-ə dəvət edib

    Xarici siyasət
    16:54

    Avropa çempionu ilə Amerika Kubokunun qalibi arasında matç Madriddə baş tuta bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti