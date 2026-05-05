    Azərbaycan taekvondoçuları Gürcüstandakı turnirdə üç medal qazanıblar

    Azərbaycan taekvondoçuları Gürcestanda keçirilmiş "Georgian Liga Open" turnirində dörd medal qazanıblar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Taekvondo Federasiyasından məlumat verilib.

    Masallı taekvondo klubunun üzvlərindən kiçik yeniyetmələr arasında Ayan Əliyeva (27 kq) qızıl, Yunis Həşimli (24 kq) və Əli Əliyev (27 kq) bürünc mükafata sahib çıxıblar.

    Yeniyetmələr arasında yarışda isə Zaur Rəsulzadə (45 kq) fəxri kürsünün üçüncü pilləsində yer alıb.

    Ayan Əliyeva Yunis Həşimli Əli Əliyev Zaur Rəsulzadə Azərbaycan Taekvondo Federasiyası

