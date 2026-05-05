Gürcüstan tranzit infrastrukturunu genişləndirir
- 05 may, 2026
- 12:35
Gürcüstan hökuməti ölkənin tranzit potensialını artırmaq məqsədilə liman və nəqliyyat infrastrukturunda genişmiqyaslı modernizasiya işlərinə start verir.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, ölkənin tranzit funksiyasının inkişafı üçün bütün əsas infrastruktur obyektləri yenilənəcək və genişləndiriləcək. Plan həm Poti limanını, həm də yeni inşa edilən Anaklia dərin su limanını əhatə edir.
"Ölkəmizin tranzit funksiyasının inkişafı ilə bağlı bütün infrastruktur obyektləri inkişaf etdiriləcək. Bu, həm Poti limanına, həm də yeni Anakliya dərin su limanına aiddir. Bütün istiqamətlərdə dəyişikliklər olacaq, yenilənmə və inkişaf həyata keçiriləcək. Bu, hökumətin əsas prioritetlərindən biridir," – deyə İ.Kobaxidze əlavə edib.
Baş nazir vurğulayıb ki, bütün istiqamətlər üzrə işlər paralel şəkildə aparılacaq və məqsəd Gürcüstanın regionda mühüm tranzit mərkəzə çevrilməsidir.
Mütəxəssislərin fikrincə, bu layihələr xüsusilə Orta Dəhliz çərçivəsində yük daşımalarının artırılması və beynəlxalq ticarət axınlarının Gürcüstan üzərindən keçməsinin genişləndirilməsi baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır.
Yeni limanların və mövcud infrastrukturun modernləşdirilməsi nəticəsində Gürcüstanın Qara dəniz regionunda logistika və tranzit imkanlarının əhəmiyyətli dərəcədə güclənəcəyi gözlənilir.