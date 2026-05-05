Кобахидзе заявил о планах Грузии расширить транзитную инфраструктуру

Власти Грузии запускают масштабную модернизацию портовой и транспортной инфраструктуры, чтобы усилить транзитный потенциал страны.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе.

По его словам, обновление затронет ключевые объекты, включая порт Поти и строящийся глубоководный порт Анаклия.

"Все инфраструктурные объекты, связанные с развитием транзитной функции, будут развиваться. Это касается как порта Поти, так и нового глубоководного порта Анаклия. По всем направлениям будут изменения и обновления. Это один из приоритетов правительства", - сказал Кобахидзе.

Он отметил, что работы будут вестись параллельно, а цель - укрепить позиции страны как транзитного центра в регионе.

Эксперты считают проекты стратегически важными, особенно для роста перевозок по Среднему коридору и расширения торговых потоков.

Ожидается, что модернизация портов и инфраструктуры усилит логистические возможности Грузии в Черноморском регионе.