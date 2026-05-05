    • 05 мая, 2026
    • 13:06
    Кобахидзе заявил о планах Грузии расширить транзитную инфраструктуру

    Власти Грузии запускают масштабную модернизацию портовой и транспортной инфраструктуры, чтобы усилить транзитный потенциал страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе.

    По его словам, обновление затронет ключевые объекты, включая порт Поти и строящийся глубоководный порт Анаклия.

    "Все инфраструктурные объекты, связанные с развитием транзитной функции, будут развиваться. Это касается как порта Поти, так и нового глубоководного порта Анаклия. По всем направлениям будут изменения и обновления. Это один из приоритетов правительства", - сказал Кобахидзе.

    Он отметил, что работы будут вестись параллельно, а цель - укрепить позиции страны как транзитного центра в регионе.

    Эксперты считают проекты стратегически важными, особенно для роста перевозок по Среднему коридору и расширения торговых потоков.

    Ожидается, что модернизация портов и инфраструктуры усилит логистические возможности Грузии в Черноморском регионе.

    Gürcüstan tranzit infrastrukturunu genişləndirir
    Kobakhidze talks on Georgia's plans to expand transit infrastructure

