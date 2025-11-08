Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Хикмет Гаджиев: Азербайджан, победивший в войне, теперь побеждает и в мире

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 14:20
    Хикмет Гаджиев: Азербайджан, победивший в войне, теперь побеждает и в мире

    Победив в войне (в 2020-ом году - ред.), Азербайджан теперь побеждает и в мире.

    Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети Х.

    Хикмет Гаджиев поделился видео с военного парада, который проходит в Баку по случаю пятой годовщины Победы.

    "Страна, победившая в Отечественной войне! Победоносные Вооруженные силы Азербайджана являются гарантом мира, стабильности и безопасности в регионе. Победив в войне, Азербайджан теперь побеждает и в мире", - написал Гаджиев в комментарии к видео.

    Хикмет Гаджиев Азербайджан Южный Кавказ
    Видео
    Hikmət Hacıyev: Müharibədə qalib gələn Azərbaycan indi sülhdə də qələbə qazanır
    Hikmat Hajiyev: Azerbaijan, having won war, now winning in peace

    Последние новости

    14:59

    На военном параде в Баку впервые показаны новые боевые машины "Vikinq"

    Армия
    14:58

    На военном параде в Баку впервые показаны Vaşaq и Kobra-2

    Армия
    14:57

    Совет стражей конституции Ирана одобрил деноминацию нацвалюты

    В регионе
    14:57
    Фото

    Азербайджанская спортсменка завоевала бронзу на VI Играх исламской солидарности

    Индивидуальные
    14:50
    Фото
    Видео

    На военном параде в Баку демонстрируют военную технику - ОБНОВЛЕНО-3 + ПРЯМОЙ ЭФИР

    Армия
    14:47

    Пять человек пострадали при обрушении фасада многоэтажного дома в Астане

    В регионе
    14:43
    Видео

    Эрдоган прочитал стихотворение Мамеда Араза на военном параде в Баку

    Внешняя политика
    14:41

    Посол: Эфиопия чтит крепкие узы дружбы и сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:39

    В Нижневартовске экстренно сел самолет, следовавший из Благовещенска в Москву

    В регионе
    Лента новостей