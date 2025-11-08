Хикмет Гаджиев: Азербайджан, победивший в войне, теперь побеждает и в мире
- 08 ноября, 2025
- 14:20
Победив в войне (в 2020-ом году - ред.), Азербайджан теперь побеждает и в мире.
Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети Х.
Хикмет Гаджиев поделился видео с военного парада, который проходит в Баку по случаю пятой годовщины Победы.
"Страна, победившая в Отечественной войне! Победоносные Вооруженные силы Азербайджана являются гарантом мира, стабильности и безопасности в регионе. Победив в войне, Азербайджан теперь побеждает и в мире", - написал Гаджиев в комментарии к видео.
