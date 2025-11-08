İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Hikmət Hacıyev: Müharibədə qalib gələn Azərbaycan indi sülhdə də qələbə qazanır

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 14:22
    Hikmət Hacıyev: Müharibədə qalib gələn Azərbaycan indi sülhdə də qələbə qazanır
    Hikmət Hacıyev

    Müharibədə qalib gələn (2020-ci ildə - red.) Azərbaycan indi sülhdə də qələbə qazanır.

    "Report"un verdiyi məlumata görə, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    H.Hacıyev Bakıda Qələbənin beşinci ildönümü münasibətilə keçirilən hərbi paraddan video paylaşıb.

    "Vətən müharibəsində qalib gəlmiş ölkə! Azərbaycanın müzəffər Silahlı Qüvvələri regionda sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin təminatçısıdır. Müharibədə qalib gələn Azərbaycan indi sülhdə də qələbə qazanır", - o, videoya şərhində yazıb.

    Hərbi parad Zəfərə gedən yol Hikmət Hacıyev
    Хикмет Гаджиев: Азербайджан, победивший в войне, теперь побеждает и в мире
    Hikmat Hajiyev: Azerbaijan, having won war, now winning in peace

    Son xəbərlər

    14:42

    Azərbaycan VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında ilk medalını qazanıb

    Fərdi
    14:33
    Video

    Bakıda Hərbi paradda ilk dəfə insansız sistem qoşunlarının parad heyəti keçib

    Hərbi
    14:28
    Video

    Pakistan hərbçiləri Bakıda paradda keçid edib

    Hərbi
    14:27

    Türkiyə hərbçiləri hərbi paradda tribuna önündən keçib

    Hərbi
    14:25
    Video

    Ərdoğan Bakıda keçirilən hərbi paradda Məmməd Arazın şeirini səsləndirib

    Xarici siyasət
    14:25
    Foto

    Hidayət Heydərov VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında yarımfinala yüksəlib

    Fərdi
    14:22
    Video

    Hikmət Hacıyev: Müharibədə qalib gələn Azərbaycan indi sülhdə də qələbə qazanır

    Xarici siyasət
    14:22
    Foto
    Video

    Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi paradda hərbçilərin keçidi başlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hərbi
    14:17

    Şahbaz Şərif: Bu gün burada möhtəşəm hadisəni qeyd edən güclü Azərbaycan xalqını görürəm

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti