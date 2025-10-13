Хикмет Гаджиев: Азербайджан находится в авангарде региональной дипломатии
Внешняя политика
- 13 октября, 2025
- 20:43
Азербайджан находится в авангарде региональной дипломатии.
Как сообщает Report, об этом написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в соцсети X.
"Мир на Ближнем Востоке!!! Пишется история!!!", - говорится в сообщении.
