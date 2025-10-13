İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan regional diplomatiyada ön sıralardadır

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 20:41
    Hikmət Hacıyev

    Azərbaycan regional diplomatiyada ön sıralardadır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" hesabında yazıb.

    "Yaxın Şərqdə sülh!!! Tarix yazılır!!!", - Prezidentin köməkçisi bildirib.

    Hikmət Hacıyev Azərbaycan Yaxın Şərq Sülh Sammiti
    Хикмет Гаджиев: Азербайджан находится в авангарде региональной дипломатии
    Hikmat Hajiyev: Azerbaijan is at forefront of regional diplomacy

