Hikmət Hacıyev: Azərbaycan regional diplomatiyada ön sıralardadır
Xarici siyasət
- 13 oktyabr, 2025
- 20:41
Azərbaycan regional diplomatiyada ön sıralardadır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" hesabında yazıb.
"Yaxın Şərqdə sülh!!! Tarix yazılır!!!", - Prezidentin köməkçisi bildirib.
