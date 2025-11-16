Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Хикмет Гаджиев: Армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2025
    • 12:27
    Армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом, Азербайджан впредь расширяет горизонты внешней политики.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

    Новость дополняется

    Хикмет Гаджиев саммит "Центральная Азия + Азербайджан"
    Hikmət Hacıyev: Azərbaycanın xarici siyasətinin üfüqləri genişlənir

