Хикмет Гаджиев: Армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом
Внешняя политика
- 16 ноября, 2025
- 12:27
Армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом, Азербайджан впредь расширяет горизонты внешней политики.
Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Новость дополняется
