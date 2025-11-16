İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycanın xarici siyasətinin üfüqləri genişlənir

    Xarici siyasət
    • 16 noyabr, 2025
    • 12:24
    Hikmət Hacıyev: Azərbaycanın xarici siyasətinin üfüqləri genişlənir

    Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi keçmişdə qalıb və bundan sonra Azərbaycanın xarici siyasətinin üfüqləri genişlənir.

    "Report"un Özbəkistana ezam olunan müxbirinin məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev jurnalistlərlə söhbətində deyib.

    "Bizim fərqli geosiyasi kimliyimiz var. Azərbaycan bir tərəfdən Cənubi Qafqaz ölkəsi olmaqla bərabər, digər tərəfdən Mərkəzi Asiya ölkəsidir, Xəzər hövzəsinə mənsub ölkədir. Azərbaycan Yaxın Şərq regionunun tərkib hissəsidir, Qara dəniz hövzəsindədir. Bütün bunlar cənab prezidentin müəyyən etdiyi Azərbaycan üçün yeni xarici siyasət konsepsiyası əsasında aktiv siyasətin yürüdülməsinə əsas yaradır".

    Onun sözlərinə görə, bu səbəbdən də bu format Azərbaycanla Mərkəzi Asiya ölkələri arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik əsasında olan münasibətlərin daha da dərinləşməsinə, iqtisadi, ticarət, mədəni, humanitar əlaqələrin, həmçinin də nəqliyyat-logistika əlaqələrinin genişlənməsinə böyük imkanlar və fürsətlər vəd edir.

    Хикмет Гаджиев: Азербайджан расширяет горизонты внешней политики
    Hikmat Hajiyev: Azerbaijan expanding its foreign policy horizons

    Son xəbərlər

    13:32

    İlham Əliyev: Əminəm ki, Daşkənddəki İslam Sivilizasiyası Mərkəzi İslam dünyası üçün qürur mənbəyinə çevriləcək

    Xarici siyasət
    13:30

    Finlandiya Prezidenti: Gələn ilin yazınadək Rusiya - Ukrayna atəşkəsi mümkün deyil

    Digər ölkələr
    13:11
    Foto

    İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşünün iclasında çıxış edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:03

    "Neftçi"nin sabiq baş məşqçisi: "Azərbaycan millisi Fransa ilə oyunda bir xal qazana bilər"

    Futbol
    12:52

    Fərhad Hacıyev: "Yüksəliş" müsabiqəsinin bugünkü yarışı Vətən müharibəsində zəfərə həsr olunub

    Daxili siyasət
    12:39

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan-Mərkəzi Asiya platforması çərçivəsində Zəngəzur dəhlizi əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektivlər vəd edir

    Xarici siyasət
    12:34

    Türkmənistan Prezidenti İlham Əliyevi Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşlərinə üzvlüyü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:24

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycanın xarici siyasətinin üfüqləri genişlənir

    Xarici siyasət
    12:22

    Fərhad Hacıyev: Vətən müharibəsindən sonra daha məğrur olduq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti