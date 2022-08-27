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Хикмет Гаджиев: Армения лицемерно продолжает политику минирования

Хикмет Гаджиев: Армения лицемерно продолжает политику минирования "Армения до сих пор продолжает проводить политику минирования. И международное сообщество было проинформировано об этом”.
Внешняя политика
27 августа 2022 г. 16:49
Хикмет Гаджиев: Армения лицемерно продолжает политику минирования

"Армения до сих пор продолжает проводить политику минирования. И международное сообщество было проинформировано об этом”.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом сообщил журналистам помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, в рамках конференции в Шуше до сведения общественности доводится также наша повестка гуманитарной помощи: “В частности, участники мероприятия были проинформированы о политике вандализма, проводившейся Арменией в период оккупации. На протяжении всего пути они видели разрушенные территории. Также предоставляется подробная информация о проводимой Арменией на протяжении этих лет политике минирования, о гуманитарных проблемах, с которыми сталкивается Азербайджан из-за этого, а также о проблемах, связанных с разминированием”.

Х.Гаджиев отметил, что недавно в рамках операции ”Возмездие" Азербайджанская армия взяла под контроль некоторые военные посты в Кяльбаджар-Лачынском направлении: "Только в одном месте было обнаружено более 900 противопехотных мин, которые были изготовлены в Армении в 2021 году. Это еще раз свидетельствует о том, что Армения лицемерно продолжает политику минирования".

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Ermənistan minalama siyasətini bu gün də davam etdirir"

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