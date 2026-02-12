Госдеп США: Визит Вэнса в Баку заложил прочный фундамент для региональной стабильности
- 12 февраля, 2026
- 14:31
Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан заложил прочный фундамент для стабильности и общего экономического роста региона.
Как передает Report, об этом написал в соцсети Х замгоссекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг, сопровождавший Вэнса в его турне на Южный Кавказ.
"Завершилась очень продуктивная поездка в Баку, Азербайджан. Гостеприимство и прогрессивная энергия этого города были поистине замечательными. Очевидно, что выбранный администрацией Трампа путь к международному миру и процветанию (TRIPP) навсегда изменит регион. Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса заложил прочный фундамент для региональной стабильности и общего экономического роста", - написал он.
Wrapped up a very productive stay in Baku, Azerbaijan. The hospitality and forward-looking energy of this city have been truly remarkable. It is clear the Trump administration's route for international peace and prosperity (TRIPP) will change the region forever. @VP Vance's… pic.twitter.com/tGQneJ6Q64— Under Secretary of State Jacob S. Helberg (@UnderSecE) February 12, 2026