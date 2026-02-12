Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Госдеп США: Визит Вэнса в Баку заложил прочный фундамент для региональной стабильности

    Внешняя политика
    • 12 февраля, 2026
    • 14:31
    Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан заложил прочный фундамент для стабильности и общего экономического роста региона.

    Как передает Report, об этом написал в соцсети Х замгоссекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг, сопровождавший Вэнса в его турне на Южный Кавказ.

    "Завершилась очень продуктивная поездка в Баку, Азербайджан. Гостеприимство и прогрессивная энергия этого города были поистине замечательными. Очевидно, что выбранный администрацией Трампа путь к международному миру и процветанию (TRIPP) навсегда изменит регион. Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса заложил прочный фундамент для региональной стабильности и общего экономического роста", - написал он.

    ABŞ Dövlət Departamenti: Vensin Bakıya səfəri regional sabitlik üçün möhkəm zəmin yaradıb
    US Department of State: Vance's Baku visit has established powerful foundation for regional stability
