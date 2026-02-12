İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    ABŞ Dövlət Departamenti: Vensin Bakıya səfəri regional sabitlik üçün möhkəm zəmin yaradıb

    Xarici siyasət
    • 12 fevral, 2026
    • 14:36
    ABŞ Vitse-prezidenti Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri regionun sabitliyi və ümumi iqtisadi inkişafı üçün möhkəm təməl qoyub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə onu Cənubi Qafqaz səfərində müşayiət edən ABŞ dövlət katibinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Ceykob Helberq "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Azərbaycana, Bakıya edilən məhsuldar səfər başa çatdı. Bu şəhərin qonaqpərvərliyi və mütərəqqi enerjisi həqiqətən möhtəşəm idi. Aydındır ki, Tramp administrasiyasının seçdiyi beynəlxalq sülh və rifaha doğru yol (TRIPP) regionu həmişəlik dəyişdirəcək. ABŞ Vitse-prezidenti Cey Di Vensin səfəri regional sabitlik və ümumi iqtisadi inkişaf üçün möhkəm təməl qoyub", - diplomat yazıb.

    ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan
    Госдеп США: Визит Вэнса в Баку заложил прочный фундамент для региональной стабильности
    US Department of State: Vance's Baku visit has established powerful foundation for regional stability

