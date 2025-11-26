Халаф Халафов обсудил с главным советником Эрдогана двусторонние связи

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов встретился в Анкаре с главным советником президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности Акифом Чагатаем Кылычем.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве нашей страны в Турции.

На встрече обсуждались двусторонние отношения и вопросы сотрудничества между двумя странами.