    Халаф Халафов обсудил с главным советником Эрдогана двусторонние связи

    Внешняя политика
    • 26 ноября, 2025
    • 19:52
    Халаф Халафов обсудил с главным советником Эрдогана двусторонние связи

    Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов встретился в Анкаре с главным советником президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности Акифом Чагатаем Кылычем.

    Как передает Report, об этом сообщили в посольстве нашей страны в Турции.

    На встрече обсуждались двусторонние отношения и вопросы сотрудничества между двумя странами.

    Турция Азербайджан Халаф Халафов
    Фото
    Xələf Xələfov Ərdoğanın baş müşaviri ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib
    Фото
    Khalaf Khalafov discusses bilateral relations with Erdogan's chief advisor

