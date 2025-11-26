Халаф Халафов обсудил с главным советником Эрдогана двусторонние связи
Внешняя политика
- 26 ноября, 2025
- 19:52
Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов встретился в Анкаре с главным советником президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности Акифом Чагатаем Кылычем.
Как передает Report, об этом сообщили в посольстве нашей страны в Турции.
На встрече обсуждались двусторонние отношения и вопросы сотрудничества между двумя странами.
Azerbaycan Cumhurbaşkanının Özel Görevler Temsilcisi Sayın Halef Halefov, Türkiye ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Sayın Akif Çağatay Kılıç ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve… pic.twitter.com/52dR1DVHNI— Azerbaycan Büyükelçiliği Türkiye (@AzEmbassyTurkey) November 26, 2025
